Gli agricoltori foggiani contro il floricoltore in lacrime per i tulipani distrutti: «Lui specula sulla gente: noi per i danni dal cielo non ci lamentiamo» – Il video (Di venerdì 31 marzo 2023) Il suo video pubblicato su Facebook aveva dato il via a una gara di solidarietà e messaggi di affetto. A distanza di qualche giorno, però, restano soltanto polemiche e perplessità. Il protagonista della vicenda è Giuseppe Savino, floricoltore che lavora in provincia di Foggia. La scorsa settimana, durante una grandinata, ha registrato un video in cui comunicava – in lacrime – ai clienti che i campi di tulipani della sua Cascina Savino erano ormai distrutti. Il filmato era diventato virale e l’imprenditore aveva anche avviato una raccolta fondi – aperta a tutta Italia – per chiedere un sostegno a chiunque volesse aiutarlo. Tra i primi ad avanzare qualche dubbio sulla bontà delle azioni di Giuseppe Savino si è mossa subito la giornalista Selvaggia Lucarelli. «Lei fa ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Il suopubblicato su Facebook aveva dato il via a una gara di solidarietà e messaggi di affetto. A distanza di qualche giorno, però, restano soltanto polemiche e perplessità. Il protagonista della vicenda è Giuseppe Savino,che lavora in provincia di Foggia. La scorsa settimana, durante una grandinata, ha registrato unin cui comunicava – in– ai clienti che i campi didella sua Cascina Savino erano ormai. Il filmato era diventato virale e l’imprenditore aveva anche avviato una raccolta fondi – aperta a tutta Italia – per chiedere un sostegno a chiunque volesse aiutarlo. Tra i primi ad avanzare qualche dubbiobontà delle azioni di Giuseppe Savino si è mossa subito la giornalista Selvaggia Lucarelli. «Lei fa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @aclilombardia: E’ possibile contrastare la crisi climatica, mettere in atto soluzioni efficaci? Cosa possono fare gli agricoltori, le a… - OrioliAlberto : RT @LBasemi: ???? 'Giuda, traditore, ci hai venduto per l'Ucraina.' Gli agricoltori polacchi hanno lanciato uova contro il ministro dell'Agr… - BenecomuneNet : RT @aclilombardia: E’ possibile contrastare la crisi climatica, mettere in atto soluzioni efficaci? Cosa possono fare gli agricoltori, le a… - BergamoAcli : RT @aclilombardia: E’ possibile contrastare la crisi climatica, mettere in atto soluzioni efficaci? Cosa possono fare gli agricoltori, le a… - artedipulire : Tutti contro il floricoltore dei tulipani: «La Lucarelli ha ragione. Non piangere, non sei un contadino» Anche con… -