Gli Accordi di Abramo e l’Europa Un evento alla Fondazione Luigi Einaudi

Leggi su formiche

(Di venerdì 31 marzo 2023) “Quanto avvenuto negli ultimi due anni rende ancor più diretta l’esigenza pere i suoi Stati membri di cogliere tutte le opportunità che derivano daglidi, in primis l’enorme contributo che essi danno per la pace e la sicurezza internazionale”. Così l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, senatore di Fratelli d’Italia e già ministro degli Esteri, ha presentato il convegno “Glidie la dimensione europea” che si terrà lunedì 3 aprile, alle ore 17, nelle sede della, in via della Conciliazione 10 a Roma. A tre anni di distanza daglidigrazie ai quali abbiamo assistitonormalizzazione delle relazioni diplomatiche tra ...