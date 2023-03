Glaucoma | online il primo episodio del podcast ‘Ascolta e Vedrai’

(Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – È dedicata alla prima delle sette puntate di, ilde L’Oculista Italiano pensato per promuovere e sostenere il benessere della vista, per imparare a conoscere e proteggere i nostri occhi. Definito ‘ladro della vista’, ilsi presenta con sintomi poco eclatanti: visione un po’ sfocata, qualche dolorino agli occhi, luccichio, ma soprattutto con la riduzione del campo visivo, della visione laterale. Come anche altre patologie oculari, ilpresenta sintomi comuni, ma che non vanno assolutamente sottovalutati perché possono essere prevenuti, controllati e curati. Il, infatti, causando danni al nervo ottico, può portate a conseguenze gravi, ma ci sono molte cose che si possono ...

Il, infatti, causando danni al nervo ottico, può portate a conseguenze gravi, ma ci sono molte cose che si possono fare. Nell'ascolto semplice e coinvolgente di un dialogo con l'

(Adnkronos) - È dedicata al glaucoma la prima delle sette puntate di 'Ascolta e vedrai', il podcast de L'Oculista Italiano pensato per promuovere e sostenere il benessere della vista, per imparare a ...