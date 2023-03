Giustizia, sesso e potere: le inchieste che hanno fatto tremare la Casa Bianca (Di venerdì 31 marzo 2023) Da Bill Clinton a Donald Trump, la lista dei presidenti Usa nei guai con la Giustizia non è lunghissima, ma parte dal 19esimo secolo. Ecco tutti i precedenti storici Leggi su ilgiornale (Di venerdì 31 marzo 2023) Da Bill Clinton a Donald Trump, la lista dei presidenti Usa nei guai con lanon è lunghissima, ma parte dal 19esimo secolo. Ecco tutti i precedenti storici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Figli di coppie omogenitoriali, interviene l’UE “La Commissione è in continuo dialogo con gli Stati membri riguard… - FilippoCarmigna : Giustizia, sesso e potere: le inchieste che hanno fatto tremare la Casa Bianca - FogliFabiana : RT @corrini: Rispetto a noi gli USA saranno sempre un passo indietro: scoprono oggi la Giustizia e le professioniste del sesso. Potrebbero… - corrini : Rispetto a noi gli USA saranno sempre un passo indietro: scoprono oggi la Giustizia e le professioniste del sesso.… - basic_roach : @marioadinolfi curioso come tiri su questa questione solo in questo caso, è una porcata in ogni caso chiamarlo con… -