Giustizia facile, l’insostenibile leggerezza del sequestro (Di venerdì 31 marzo 2023) Ha molto colpito la storia del falegname di Marano, in provincia di Napoli, impiccatosi nel suo opificio in seguito al sequestro un mese fa dell’immobile e dei macchinari da parte della polizia municipale. Un atto conseguente alla constatazione di alcune violazioni di legge in materia ambientale e urbanistica in presenza delle quali si è ravvisata la natura abusiva dell’attività o parte di essa. L’uomo, di 52 anni, separato dalla moglie, lascia due figlie e un lungo strascico di polemiche da parte di chi lo ha conosciuto come persona buona e apprezzato ebanista. Giovanni Cerqua, questo il suo nome, prendeva molto sul serio il lavoro e stando alle cronache teneva alla puntualità delle consegne e alla buona reputazione. Forse, non sapeva nemmeno di stare violando qualche norma. L’ignoranza della legge, come si sa, non può essere usata come scusa per il suo mancato ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 marzo 2023) Ha molto colpito la storia del falegname di Marano, in provincia di Napoli, impiccatosi nel suo opificio in seguito alun mese fa dell’immobile e dei macchinari da parte della polizia municipale. Un atto conseguente alla constatazione di alcune violazioni di legge in materia ambientale e urbanistica in presenza delle quali si è ravvisata la natura abusiva dell’attività o parte di essa. L’uomo, di 52 anni, separato dalla moglie, lascia due figlie e un lungo strascico di polemiche da parte di chi lo ha conosciuto come persona buona e apprezzato ebanista. Giovanni Cerqua, questo il suo nome, prendeva molto sul serio il lavoro e stando alle cronache teneva alla puntualità delle consegne e alla buona reputazione. Forse, non sapeva nemmeno di stare violando qualche norma. L’ignoranza della legge, come si sa, non può essere usata come scusa per il suo mancato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... albachiara64141 : RT @sabripillot: La mamma di #GiulioRegeni: '..la sera del 25 gennaio non ha fatto ritorno a casa e per 9 notti e 9 giorni è stato torturat… - rosacovello3 : @LaVeritaWeb @amendolaraf Per loro la via più facile e lo sciopero della fame ! se la sanno tutta i criminali speci… - olimp2 : RT @sabripillot: La mamma di #GiulioRegeni: '..la sera del 25 gennaio non ha fatto ritorno a casa e per 9 notti e 9 giorni è stato torturat… - klaud_io : RT @Pe83889727Perez: @assialog Il peggiore fandom di tutti i tempi le #nikiters ??inventando cose, insultando è diffamando i altri concorren… - Pe83889727Perez : @assialog Il peggiore fandom di tutti i tempi le #nikiters ??inventando cose, insultando è diffamando i altri concor… -