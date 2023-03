Giulio Scarpati e Rossella Brescia coppia inedita per Billy Elliot (Di venerdì 31 marzo 2023) Uno dei musical più amati degli ultimi anni, vede nella sua nuova edizione italiana il debutto di una coppia inedita sul palco: Giulio Scarpati e Rossella Brescia infatti saranno i protagonisti della nuova edizione firmata Massimo Romeo Piparo di “Billy Elliot”, che arriverà sul palcoscenico del Teatro Sistina il prossimo 13 aprile. Un ormai ‘storico’ titolo, che trova sempre grande accoglienza da parte del pubblico che, quest’anno, avrà modo di seguire uno spettacolo rinnovato, a iniziare dal cast. Ispirato all’omonimo, bellissimo,film di Stephen Daldry, e con le musiche di Elton John, “Billy Elliot” è un musical dal respiro internazionale entrato nel cuore di tutti coloro che credono nei sogni e amano l’arte ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 31 marzo 2023) Uno dei musical più amati degli ultimi anni, vede nella sua nuova edizione italiana il debutto di unasul palco:infatti saranno i protagonisti della nuova edizione firmata Massimo Romeo Piparo di “”, che arriverà sul palcoscenico del Teatro Sistina il prossimo 13 aprile. Un ormai ‘storico’ titolo, che trova sempre grande accoglienza da parte del pubblico che, quest’anno, avrà modo di seguire uno spettacolo rinnovato, a iniziare dal cast. Ispirato all’omonimo, bellissimo,film di Stephen Daldry, e con le musiche di Elton John, “” è un musical dal respiro internazionale entrato nel cuore di tutti coloro che credono nei sogni e amano l’arte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Giulio Scarpati e Rossella Brescia coppia inedita per Billy Elliot - CIAfra73 : RT @misterf_tweets: @napoliforever89 @famigliasimpson @carlo234556 @1vs100tw @fabriziomico @DursoAVita1 @yosoyelfanal @enrick81 @CIAfra73 @… - MagTua : #Teatro #Roma #GiulioScarpati e #RossellaBrescia coppia inedita per #BillyElliot @TeatroSistina - misterf_tweets : @napoliforever89 @famigliasimpson @carlo234556 @1vs100tw @fabriziomico @DursoAVita1 @yosoyelfanal @enrick81… - latwittipe : Pure Giulio Scarpati non scherza, diciamo che tutta la scena era parecchio cagna. Lei mi sembra anche doppiata. -