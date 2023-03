Giulia Salemi dice addio alla radio: in arrivo nuovi progetti (Di venerdì 31 marzo 2023) Giulia Salemi è stata presa da numerosi impegni lavorativi e per questo ha deciso di dire addio alla sua esperienza in radio É stata per lei un’esperienza meravigliosa: Giulia Salemi ha sempre sognato di fare radio. Ma ad un certo punto è stata costretta a scegliere per via dei numerosi impegni. Così ieri è stato il suo ultimo giorno da speaker a R101. Giulia ha così annunciato di dover lasciare la radio, un percorso che aveva iniziato lo scorso settembre e che si è concluso nella giornata di ieri. Dopo aver spiegato di aver realizzato un sogno facendo radio, Giulia ha voluto dedicare delle belle parole al suo compagno di viaggio di questa fantastica avventura, ossia per il collega ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023)è stata presa da numerosi impegni lavorativi e per questo ha deciso di diresua esperienza inÉ stata per lei un’esperienza meravigliosa:ha sempre sognato di fare. Ma ad un certo punto è stata costretta a scegliere per via dei numerosi impegni. Così ieri è stato il suo ultimo giorno da speaker a R101.ha così annunciato di dover lasciare la, un percorso che aveva iniziato lo scorso settembre e che si è concluso nella giornata di ieri. Dopo aver spiegato di aver realizzato un sogno facendoha voluto dedicare delle belle parole al suo compagno di viaggio di questa fantastica avventura, ossia per il collega ...

