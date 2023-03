Giulia De Lellis | l’incontro con Selena Gomez diventa virale sui social

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aurora300303072 : RT @harsiness: chiara ferragni e fedez giulia de lellis e andreAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH… - chillinindaboxx : RT @WillHerondaleJM: Giulia De Lellis chiaramente la preferita di Dio, lei sta lì a fare i tiktok e a sorridere con Selenza Gomez capite? m… - belvia28 : @mara_kella BENE, MOOOOLTO BENE..... ???? ADESSO AVRANNO CONTRO ANCHE GIULIA DE LELLIS!!! BRAVI RAGAZZI, MOOOOLTO BRAVI?? - honuvoleintesta : RT @malm3nte: cioè giulia de lellis l’abbiamo vista crescere sotto i nostri occhi da uomini e donne fino a farsi fare i complimenti sull’ou… - Vale97B : RT @eleonora_ingui: Comunque raga stavo pensando che a prescindere da chi li ama (noi) e chi no, sono a prescindere la coppia del momento!!… -

Sono passati ben sette anni da quandoDeè approdata a ' Uomini e Donne ' come corteggiatrice di Andrea Damante . Da allora, l'influencer ha spiccato il volo, accumulando milioni di followers e riuscendo a costruirsi una ...Dua Lipa ,De, Bella Hadid e tante altre non hanno perso tempo! Sui loro profili social hanno già sfoggiato numerosi modelli in versioni e colori differenti. La gonna cargo trionfa ...Tra i commenti di affetto e sostegno, anche quelli di molti personaggi noti nel mondo dello spettacolo, tra cui l'atleta Marcell Jacobs, Eros Ramazzotti, Cecilia Rodriguez,De, Achille ...

Giulia De Lellis, la dieta e i segreti per combattere l'acne: «Integratori, cetrioli e frutta fresca» ilmessaggero.it

Giulia De Lellis è volata a New York per la promozione della nuova collaborazione con Rare Beauty, il brand make up ideato dalla bella Selena Gomez: le due si sono quindi incontrate e il video TikTok ...Giulia De Lellis è volata a New York per sponsorizzare la linea di make-up della pop star: il video e cosa si sono dette ...