Giro delle Fiandre 2023: outsider e possibili sorprese. Laporte può far saltare il banco, occhio a Pidcock e Girmay (Di venerdì 31 marzo 2023) Tre corridori, come visto in quel di Harelbeke alla E3 Saxo Classic, appaiono un gradino nettamente superiore a tutti gli altri. Wout van Aert, Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar in uno schema di gara classico non dovrebbero avere patemi a staccare tutti i rivali al Giro delle Fiandre. Spesso e volentieri però nelle Monumento non si riesce a tenere controllata la corsa e vengono fuori gli outsiders. A partire da Christophe Laporte, l’uomo del momento. Il transalpino della Jumbo-Visma ha trovato una clamorosa doppietta tra Gand-Wevelgem e Attraverso le Fiandre, dimostrando una condizione invidiabile. Può sfruttare il gioco di squadra, il marcamento tra i big, per provare a far saltare il banco. In condizioni normali, senza la caduta alla ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Tre corridori, come visto in quel di Harelbeke alla E3 Saxo Classic, appaiono un gradino nettamente superiore a tutti gli altri. Wout van Aert, Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar in uno schema di gara classico non dovrebbero avere patemi a staccare tutti i rivali al. Spesso e volentieri però nelle Monumento non si riesce a tenere controllata la corsa e vengono fuori glis. A partire da Christophe, l’uomo del momento. Il transalpino della Jumbo-Visma ha trovato una clamorosa doppietta tra Gand-Wevelgem e Attraverso le, dimostrando una condizione invidiabile. Può sfruttare il gioco di squadra, il marcamento tra i big, per provare a faril. In condizioni normali, senza la caduta alla ...

