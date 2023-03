Giro dei Paesi Baschi: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di venerdì 31 marzo 2023) Proseguono i grandi appuntamenti con il ciclismo in terra spagnola. Da lunedì 3 a sabato 8 aprile tocca al Giro dei Paesi Baschi andare in scena con la sua 62a edizione. Quella precedente fu vinta da Daniel Felipe Martinez davanti a Ion Izaguirre e Aleksandr Vlasov. I corridori italiani hanno L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Dwars door Vlaanderen: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Dwars door Vlaanderen donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di venerdì 31 marzo 2023) Proseguono i grandi appuntamenti con il ciclismo in terra spagnola. Da lunedì 3 a sabato 8 aprile tocca aldeiandare in scena con la sua 62a edizione. Quella precedente fu vinta da Daniel Felipe Martinez davanti a Ion Izaguirre e Aleksandr Vlasov. I corridori italiani hanno L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Dwars door Vlaanderen:tv eDwars door Vlaanderen donne:tv e

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La notizia del ricovero di Papa Francesco fa il giro del mondo e trova spazio nelle pagine web dei principali media… - lastknight : Un Provvedimento del @GPDP_IT 'blocca' #ChatGPT di OpenAI, ma sto leggendo in giro un sacco di sciocchezze. No, n… - SalernoSal : Roma. Basta andare in giro. La storia è scritta sui muri oltre che nei racconti dei nostri nonni e delle nostre non… - drelegantia : RT @lastknight: Un Provvedimento del @GPDP_IT 'blocca' #ChatGPT di OpenAI, ma sto leggendo in giro un sacco di sciocchezze. No, non verrà… - MarcoCampa10 : RT @L_Apostata: Uno dei motivi che rese così efficace la bomba piazzata dai GAP a Via Rasella fu la contemporanea esplosione per 'simpatia'… -