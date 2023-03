Giovani gay adescati in chat e rapinati a Roma e ai Castelli | presa una quarta persona

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 31 marzo 2023)in app di incontri, portati in luoghi isolati, aggrediti e. Vittime uomini gay finiti nella rete di questi malviventi. Come vi avevamo riportato nei giorni scorsi tre persone erano già state arrestate dai Carabinieri mentre unaè stata fermata nelle scorse ore. Le denunce e le segnalazioni erano partite a febbraio e nei primi giorni di marzo anche attraverso la Gay Help Line: le persone, dopo essere state adescate sulla piattaforma virtuale, convinti di passare una bella serata, finivano invece vittime di veri e propri agguati sia asia in provincia, ma anche e soprattutto nella zona deini. Appuntamenti trappoli per uomini aiinLe indagini, lo ricordiamo, sono condotte ...