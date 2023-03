Giornata mondiale per l’autismo: Entain Italia sostiene il Progetto Filippide e partecipa alla Run For Autism (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 31 marzo 2023 – In occasione della Giornata mondiale per l’Autismo Entain Italia rinnova il suo impegno a fianco di Progetto Filippide correndo la Run For Autism, gara podistica di corsa su strada, in collaborazione con l’ASD Lazio Olimpia Runners Team. La competizione giunge quest’anno all’undicesima edizione, che si svolgerà domenica 2 aprile nelle vie del centro storico di Roma con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sul tema dell’Autismo. Saranno più di 500 gli atleti del Progetto Filippide a gareggiare in questa competizione sportiva, unica in Europa poiché integra atleti con spettro autistico e neurotipici senza distinzione di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 31 marzo 2023 – In occasione dellaperrinnova il suo impegno a fianco dicorrendo la Run For, gara podistica di corsa su strada, in collaborazione con l’ASD Lazio Olimpia Runners Team. La competizione giunge quest’anno all’undicesima edizione, che si svolgerà domenica 2 aprile nelle vie del centro storico di Roma con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sul tema del. Saranno più di 500 gli atleti dela gareggiare in questa competizione sportiva, unica in Europa poiché integra atleti con spettro autistico e neurotipici senza distinzione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso d… - ItaliaTeam_it : IL PRIMO PODIO MONDIALE NON SI SCORDA MAI ?????? E infatti ricorderemo a lungo questa giornata. Riviviamo insieme l’… - Mov5Stelle : Oggi 22 marzo, in occasione della giornata mondiale dell’acqua, il Movimento 5 stelle illustrerà le proprie propost… - gdm34888018 : RT @FondAutismo: Anche quest'anno la Presidenza della Repubblica aderisce alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo La Fonta… - Nouhaila1212a : RT @mirko_tacconi_: Il 22 marzo è la Giornata mondiale dell'acqua. Questa per ricordarci l'importanza di essa, un bene che troppo spesso di… -