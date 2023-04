Giornata mondiale per l’autismo | Entain Italia sostiene il Progetto Filippide e partecipa alla Run For Autism

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 31 marzo 2023) (Adnkronos) – Roma, 31 marzo 2023 – In occasione dellaperrinnova il suo impegno a fianco dicorrendo la Run For, gara podistica di corsa su strada, in collaborazione con l’ASD Lazio Olimpia Runners Team. La competizione giunge quest’anno all’undicesima edizione, che si svolgerà domenica 2 aprile nelle vie del centro storico di Roma con l’obiettivo di sensibilizzare e informare sul tema del. Saranno più di 500 gli atleti dela gareggiare in questa competizione sportiva, unica in Europa poiché integra atleti con spettro autistico e neurotipici senza distinzione di ...