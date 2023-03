Giornata della consapevolezza sull’autismo, 2 aprile 2023: le iniziative per le scuole. Nota Ministero (Di venerdì 31 marzo 2023) Si celebra il 2 aprile la Giornata della consapevolezza sull'autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. Anche quest'anno il Ministero dell'istruzione e del merito ha inviato una Nota alle scuole in cui le invita a organizzare iniziative che coinvolgano l’intera comunità scolastica, volte ad accrescere la comprensione e la conoscenza sulla tematica dell’autismo, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni delle persone con autismo e dei loro familiari, o delle associazioni scientifiche di settore. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) Si celebra il 2lasull'autismo, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. Anche quest'anno ildell'istruzione e del merito ha inviato unaallein cui le invita a organizzareche coinvolgano l’intera comunità scolastica, volte ad accrescere la comprensione e la conoscenza sulla tematica dell’autismo, anche avvalendosicollaborazione delle associazioni delle persone con autismo e dei loro familiari, o delle associazioni scientifiche di settore. L'articolo .

