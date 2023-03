Giorgia Meloni: «Sull’immigrazione non cederemo all’ideologia della resa» (Di venerdì 31 marzo 2023) «Non ho nessuna intenzione di cedere all’ideologia della resa che ci aveva reso succubi in Europa sui migranti». Giorgia Meloni parla di immigrazione nell’intervista a Il Piccolo di Trieste ripresa oggi da La Stampa. Ma nel colloquio con Diego D’Amelio il discorso finisce anche sull’autonomia differenziata, sulla politica economica e sull’Ucraina. Oggi la premier sarà a Trieste e Udine per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga e del centrodestra. Per Meloni questo è «un tema cruciale per il futuro della nazione». E secondo l’inquilina di Palazzo Chigi «l’emergenza del fronte Sud, quello del Mediterraneo centrale e orientale, è sotto gli occhi di chi vuol vedere. Ma il nostro approccio al problema dell’immigrazione illegale è chiaro. Gli ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) «Non ho nessuna intenzione di cedereche ci aveva reso succubi in Europa sui migranti».parla di immigrazione nell’intervista a Il Piccolo di Trieste ripoggi da La Stampa. Ma nel colloquio con Diego D’Amelio il discorso finisce anche sull’autonomia differenziata, sulla politica economica e sull’Ucraina. Oggi la premier sarà a Trieste e Udine per sostenere la candidatura di Massimiliano Fedriga e del centrodestra. Perquesto è «un tema cruciale per il futuronazione». E secondo l’inquilina di Palazzo Chigi «l’emergenza del fronte Sud, quello del Mediterraneo centrale e orientale, è sotto gli occhi di chi vuol vedere. Ma il nostro approccio al problema dell’immigrazione illegale è chiaro. Gli ...

