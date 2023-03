Ginnastica, squalifica di un anno per l’allenatrice Stefania Fogliata: la sentenza del Tribunale federale dopo le accuse di abusi (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Tribunale federale della Fgi ha squalificato per un anno l’allenatrice bresciana di Ginnastica ritmica Stefania Fogliata e inibito per otto mesi l’Accademia Nemesi di Calcinato, da lei fondata e diretta. L’accusa è quella di una responsabilità oggettiva nelle violazioni del Codice etico federale e del Codice di comportamenti sportivo del Coni. La sanzione arrivata dal Tribunale della FederGinnastica nell’ambito degli scandali sui maltrattamenti nei confronti delle atlete della Ginnastica ritmica in Italia ed è la decisione più dura finora presa in un procedimento simile. In passato la Fig aveva “risolto” le questioni ammettendo molti tecnicizzazioni al patteggiamento con pene molto ... Leggi su open.online (Di venerdì 31 marzo 2023) Ildella Fgi hato per unbresciana diritmicae inibito per otto mesi l’Accademia Nemesi di Calcinato, da lei fondata e diretta. L’accusa è quella di una responsabilità oggettiva nelle violazioni del Codice eticoe del Codice di comportamenti sportivo del Coni. La sanzione arrivata daldella Federnell’ambito degli scandali sui maltrattamenti nei confronti delle atlete dellaritmica in Italia ed è la decisione più dura finora presa in un procedimento simile. In passato la Fig aveva “risolto” le questioni ammettendo molti tecnicizzazioni al patteggiamento con pene molto ...

