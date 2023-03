Ginnastica ritmica, Farfalle immense in Coppa del Mondo: prime a metà gara! Sofia Raffaeli insegue Nikolova (Di venerdì 31 marzo 2023) Le Farfalle hanno spalancato le ali in apertura della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023 di Ginnastica ritmica. L’Italia si è scatenata sulla pedana di Sòfia (Bulgaria), la stessa dell’ultimo Mondiale caratterizzato dall’amaro quarto posto nel concorso generale, e si è issata al comando della classifica a metà all-around. Alessia Maurelli e compagne hanno gareggiato con i 5 cerchi e sono state premiate con l’eccezionale punteggio di 35.450. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono riuscite a precedere l’inattesa Francia (33.250 per le transalpine, che stanno inevitalmente lavorando in ottica Olimpiadi di Parigi 2014), la Bulgaria (soltanto 23.500 per le Campionesse del Mondo) e il Giappone (32.200). Ancora più attardato il quotato Israele (31.900), distaccatissima ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) Lehanno spalancato le ali in apertura della seconda tappa delladel2023 di. L’Italia si è scatenata sulla pedana di Sòfia (Bulgaria), la stessa dell’ultimo Mondiale caratterizzato dall’amaro quarto posto nel concorso generale, e si è issata al comando della classifica aall-around. Alessia Maurelli e compagne hanno gareggiato con i 5 cerchi e sono state premiate con l’eccezionale punteggio di 35.450. Le ragazze di Emanuela Maccarani sono riuscite a precedere l’inattesa Francia (33.250 per le transalpine, che stanno inevitalmente lavorando in ottica Olimpiadi di Parigi 2014), la Bulgaria (soltanto 23.500 per le Campionesse del) e il Giappone (32.200). Ancora più attardato il quotato Israele (31.900), distaccatissima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Ginnastica ritmica, Farfalle immense in Coppa del Mondo: prime a metà gara! Sofia Raffaeli insegue Nikolova - - paoloangeloRF : Maltrattamenti nella ginnastica ritmica, squalificata l'insegnante - ginnasticando : Buongiorno #italgym, a breve inizia un densissimo weekend di gare per la #Ginnastica Artistica e Ritmica! Trovate i… - ReErthu : Tornando ad Alessio e al suo diploma isef facendo gli esercizi di ginnastica con Alessio che mi guidava ho imparato… - Carlo54069858 : Sport di valutazione come ginnastica artistica,ritmica,tuffi ecc... andrebbero tolti dal programma olimpico.I giudi… -