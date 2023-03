Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Sofia 2023: le farfalle nettamente prime dopo il primo giorno di gare (Di venerdì 31 marzo 2023) Il circuito internazionale di Ginnastica ritmica del 2023, dopo Atene, prosegue con la World Cup di Sofia, palcoscenico nel 2022 del Mondiale che ha consacrato campionessa iridata Sofia Raffaeli. dopo i tre gruppi di ginnaste che si sono sfidate a cerchio e palla, Raffaeli si posiziona al secondo posto provvisorio del concorso generale con 66.550, dietro alla bulgara Stiliana Nikolova (66.950) e davanti all’uzbeka Takhmina Ikromova (64.250). L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con il suo 33.300 al cerchio e il 33.250 alla palla, si assicura così anche le prime due finali di specialità che si disputeranno domenica. Milena Baldassarri si posiziona temporaneamente in 12ª posizione con 59.250: l’Aviere dell’Aeronautica Militare, con il suo ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 marzo 2023) Il circuito internazionale didelAtene, prosegue con la World Cup di, palcoscenico nel 2022 del Mondiale che ha consacrato campionessa iridataRaffaeli.i tre gruppi di ginnaste che si sono sfidate a cerchio e palla, Raffaeli si posiziona al secondo posto provvisorio del concorso generale con 66.550, dietro alla bulgara Stiliana Nikolova (66.950) e davanti all’uzbeka Takhmina Ikromova (64.250). L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, con il suo 33.300 al cerchio e il 33.250 alla palla, si assicura così anche ledue finali di specialità che si disputeranno domenica. Milena Baldassarri si posiziona temporaneamente in 12ª posizione con 59.250: l’Aviere dell’Aeronautica Militare, con il suo ...

Ginnastica, squalifica di un anno per l'allenatrice Stefania Fogliata: la sentenza del Tribunale federale dopo le accuse di abusi Il Tribunale Federale della Fgi ha squalificato per un anno l'allenatrice bresciana di ginnastica ritmica Stefania Fogliata e inibito per otto mesi l'Accademia Nemesi di Calcinato, da lei fondata e diretta. L'accusa è quella di una responsabilità oggettiva nelle violazioni del Codice. A nemmeno tre mesi dall'apertura del fascicolo a suo carico la giustizia sportiva è già arrivata ad una "condanna". Stefania Fogliata, la 31enne insegnante di ginnastica ritmica finita al centro di un fascicolo per maltrattamenti sia fisici che piscologici in seguito alle denunce di alcune sue giovanissime allieve, è stata squalificata per un anno.