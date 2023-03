Ginnastica artistica, Riccardo Villa luccica all’orizzonte: magico bronzo all-around ai Mondiali juniores, futuro luminoso (Di venerdì 31 marzo 2023) Riccardo Villa ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nel concorso generale individuale ai Mondiali juniores di Ginnastica artistica. Il 18enne brianzolo è stato magnifico sulla pedana di Antalya (Turchia) ed è riuscito ad agguantare il terzo gradino del podio con un solo millesimo di vantaggio nei confronto del giapponese Tomoharu Tsunogai. L’azzurro ha strabiliato dopo essersi già messo al collo il bronzo nella gara a squadre un paio di anni fa e ha dimostrato ancora una volta la propria caratura a livello internazionale, esprimendo una prestazione agonistica rimarchevole a livello giovanile (lo scorso anno si laureò Campione d’Europa al cavallo con maniglie tra gli under 18). L’atleta della Pro Carate, che nel turno preliminare aveva ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)ha conquistato una splendida medaglia dinel concorso generale individuale aidi. Il 18enne brianzolo è stato magnifico sulla pedana di Antalya (Turchia) ed è riuscito ad agguantare il terzo gradino del podio con un solo millesimo di vantaggio nei confronto del giapponese Tomoharu Tsunogai. L’azzurro ha strabiliato dopo essersi già messo al collo ilnella gara a squadre un paio di anni fa e ha dimostrato ancora una volta la propria caratura a livello internazionale, esprimendo una prestazione agonistica rimarchevole a livello giovanile (lo scorso anno si laureò Campione d’Europa al cavallo con maniglie tra gli under 18). L’atleta della Pro Carate, che nel turno preliminare aveva ...

