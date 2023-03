Ginnastica artistica | Mondiali juniores 2023 oggi | orari 31 marzo | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di venerdì 31 marzo 2023)venerdì 31va in scena la terza giornata deidi. La seconda edizione della rassegna iridata aperta alle categorie giovanili (under 16 per le donne, under 18 per gli uomini) prosegue ad Antalya (Turchia), dove si assegneranno le prime medaglie individuali dopo quelle delle gare a squadre. Spazio ai due concorsi generali individuali: alle ore 13.30 toccherà agli uomini, alle ore 18.00 spazio alle ragazze. L’Italia ha tutte le carte in regola per sognare in grande con Riccardo Villa, Tommaso Brugnami, Caterina Gaddi, Giulia Perotti. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, glidi(venerdì 31) ai ...

La Nazionale femminile Junior dinon ha voluto essere da meno rispetto alla maschile e ha bissato il successo di ieri dei compagni vincendo la medaglia di bronzo a squadre nella 2 ª edizione del Campionato ...L'Italia junior femminile diha fatto il suo esordio nel 2° Campionato Mondiale di categoria, in scena fino a domenica 2 aprile ad Antalya, in Turchia. Il quartetto azzurro formato da July Marano della ...Il campione olimpico in carica del concorso a squadre di, Artur Dalaloyan ha annunciato che non lascera' la societa' della Dynamo Mosca. L'atleta 26enne sa' che cosi' facendo non potra' ritornare alle competizioni internazionali ...

Oggi venerdì 31 marzo va in scena la terza giornata dei Mondiali juniores 2023 di ginnastica artistica. La seconda edizione della rassegna iridata aperta alle categorie giovanili (under 16 per le ...L’Italia continua a regalare scintille ai Mondiali juniores di ginnastica artistica, in corso di svolgimento ad Antalya (Turchia). Dopo la spettacolare medaglia di bronzo conquistata ieri dalla ...