Ginnastica artistica, chi è Caterina Gaddi? La figlia d’arte che strabilia ai Mondiali juniores: bronzo all-around (Di venerdì 31 marzo 2023) Caterina Gaddi è il nome del momento nell’universo della Polvere di Magnesio tricolore, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale individuali ai Mondiali juniores di Ginnastica artistica. Terzo gradino del podio sul giro completo, la gara che premia la completezza delle atlete nella categoria under 16. Un risultato che apre splendidi scenari per il prossimo futuro di questa autentica promessa che oggi si è regalata una prima consacrazione. Caterina Gaddi ha 14 anni (è una classe 2004), è nata a Modena ed è stata seguita da Linda Balugani alla Vis Academy Sassuolo (società per cui è tesserata). L’emiliana è ora di stanza a Brescia, presso l’Accademia Internazionale dove si allena sotto gli occhi di coach Marco ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)è il nome del momento nell’universo della Polvere di Magnesio tricolore, dopo aver conquistato la medaglia dinel concorso generale individuali aidi. Terzo gradino del podio sul giro completo, la gara che premia la completezza delle atlete nella categoria under 16. Un risultato che apre splendidi scenari per il prossimo futuro di questa autentica promessa che oggi si è regalata una prima consacrazione.ha 14 anni (è una classe 2004), è nata a Modena ed è stata seguita da Linda Balugani alla Vis Academy Sassuolo (società per cui è tesserata). L’emiliana è ora di stanza a Brescia, presso l’Accademia Internazionale dove si allena sotto gli occhi di coach Marco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Coninews : Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impe… - OA_Sport : Ginnastica artistica, chi è Caterina Gaddi? La figlia d’arte che strabilia ai Mondiali juniores: bronzo all-around - - OA_Sport : Ginnastica artistica, Caterina Gaddi irradia di grazia: bronzo all-around ai Mondiali juniores! Futuro tricolore - - RobertaFazio7 : RT @Coninews: Oggi ad Antalya, in Turchia, per i Mondiali junior di ginnastica artistica sono protagonisti i giovani azzurri impegnati nell… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Caterina Gaddi e Giulia Perotti a caccia della medagl… -