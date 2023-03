Ginnastica artistica, Caterina Gaddi irradia grazia: bronzo all-around ai Mondiali juniores! Futuro tricolore (Di venerdì 31 marzo 2023) Caterina Gaddi ha conquistato una strepitosa medaglia di bronzo nel concorso generale individuale ai Mondiali juniores di Ginnastica artistica. L’azzurra è stata magistrale sulla pedana di Antalya (Turchia), replicando quanto aveva fatto poche ore prima Riccardo Villa nella gara maschile. La 14enne emiliana, di stanza a Brescia sotto gli occhi di coach Marco Campodonico e del DT Enrico Casella, si è messa al collo il secondo bronzo di questa rassegna iridata dopo quello ottenuto ieri nella gara a squadre. L’atleta tesserata per la Vis Academy Sassuolo, alla sua prima grande uscita internazionale (escludendo il Trofeo di Jesolo 2022 e il Torneo in Lussemburgo di qualche settimana fa), si è resa protagonista di una gara di assoluta costanza e decisamente degna di nota: ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023)ha conquistato una strepitosa medaglia dinel concorso generale individuale aijuniores di. L’azzurra è stata magistrale sulla pedana di Antalya (Turchia), replicando quanto aveva fatto poche ore prima Riccardo Villa nella gara maschile. La 14enne emiliana, di stanza a Brescia sotto gli occhi di coach Marco Campodonico e del DT Enrico Casella, si è messa al collo il secondodi questa rassegna iridata dopo quello ottenuto ieri nella gara a squadre. L’atleta tesserata per la Vis Academy Sassuolo, alla sua prima grande uscita internazionale (escludendo il Trofeo di Jesolo 2022 e il Torneo in Lussemburgo di qualche settimana fa), si è resa protagonista di una gara di assoluta costanza e decisamente degna di nota: ...

