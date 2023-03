Gina Rovere, che fine ha fatto l’attrice e cosa fa oggi: “Con Totò fu uno spettacolo” (Di venerdì 31 marzo 2023) Gina Rovere, età 87 anni, è nata a Roma il 5 maggio 1935. Comincia come soubrette in teatro e dopo diversi provini intraprende il suo percorso nella recitazione. Sarà Gianni Franciolini a farla debuttare nel film “Villa Borghese” nel 1953. Da quel momento in poi, la sua carriera spiccherà il volo con oltre 60 film, tra opere comiche e di costume. Nonostante sia sulla scena da oltre 60 anni, non sono mai uscite informazioni precise sulla sua vita privata. Il suo nome vero è ReGina Ciccotti. Chi è Gina Rovere e il film con Totò Gina Rovere ha recitato con Totò in “La cambiale”, in cui interpreta la celebre Capponi Lola, e in “Risate di gioia”. Intervistata da Davinotti.com l’attrice ha ricordato l’esperienza sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 marzo 2023), età 87 anni, è nata a Roma il 5 maggio 1935. Comincia come soubrette in teatro e dopo diversi provini intraprende il suo percorso nella recitazione. Sarà Gianni Franciolini a farla debuttare nel film “Villa Borghese” nel 1953. Da quel momento in poi, la sua carriera spiccherà il volo con oltre 60 film, tra opere comiche e di costume. Nonostante sia sulla scena da oltre 60 anni, non sono mai uscite informazioni precise sulla sua vita privata. Il suo nome vero è ReCiccotti. Chi èe il film conha recitato conin “La cambiale”, in cui interpreta la celebre Capponi Lola, e in “Risate di gioia”. Intervistata da Davinotti.comha ricordato l’esperienza sul ...

