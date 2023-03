Gianni Morandi a Villa Manin. 8 Luglio 2023 (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus e il “Go Gianni Go!”, il tour che sta riempiendo i palazzetti in tutta Italia, non si ferma la nuova avvincente corsa di Gianni Morandi per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico che lo porterà sui principali palcoscenici estivi. Non poteva mancare anche il Friuli-Venezia Giulia, che da sempre lo accoglie calorosamente e lo vedrà protagonista a Villa Manin sabato 8 Luglio alle ore 21:00. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di lunedì 3 aprile, online su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Dopo Lazza, il nome nuovo della scena musicale italiana che sta infrangendo tutti i record e si esibirà il prossimo 30 giugno, Gianni ... Leggi su udine20 (Di venerdì 31 marzo 2023) Dopo il ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus e il “GoGo!”, il tour che sta riempiendo i palazzetti in tutta Italia, non si ferma la nuova avvincente corsa diper raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico che lo porterà sui principali palcoscenici estivi. Non poteva mancare anche il Friuli-Venezia Giulia, che da sempre lo accoglie calorosamente e lo vedrà protagonista asabato 8alle ore 21:00. I biglietti saranno disponibili dalle ore 14 di lunedì 3 aprile, online su Ticketone.it, su Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Dopo Lazza, il nome nuovo della scena musicale italiana che sta infrangendo tutti i record e si esibirà il prossimo 30 giugno,...

