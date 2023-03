Giancarlo Magalli | lo sfogo | “Vorrei andare all’Isola | non mi chiama più nessuno”

(Di venerdì 31 marzo 2023), storico volto della televisione italiana, era stato costretto ad abbandonare gli studi televisivi a causa della malattia: “Non avrei potuto continuare a lavorare nelle condizioni in cui ero. Dopo vent’anni non ce la facevo più a mavanti un impegno quotidiano” ha dichiarato sulla decisione di lasciare la trasmissione I fatti vostri. Oggi, guarito dal linfoma che lo ha costretto a un lungo periodo lontano dal lavoro, il conduttore lancia un appello ai suoi colleghi, il desiderio è quello di tornare in televisione, il mondo cui da sempre appartiene e che, adesso, sembra non aver più spazio per lui. Ecco le sue parole. “Voglio tornare in tv”, l’appello diLa malattia l’ha tenuto lontano dal piccolo schermo per oltre un anno, ma oggi,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IOdonna : «La Rai non mi chiama. Avrei dovuto fare l'opinionista al Grande Fratello Vip ma al mio posto hanno preso Orietta B… - supermalaxx : Magalli e il retroscena sul GF Vip: la trattativa riservata e quel riferimento ad Adriana Volpe #gfvip non sarebbe… - infoitcultura : Giancarlo Magalli lancia un appello a due conduttori Mediaset - redazionerumors : Giancarlo Magalli si è sfogato su Chi riguardo la sua situazione lavorativa di oggi in televisione e si è lasciato… - infoitcultura : Giancarlo Magalli, l'appello dopo il tumore: «Ho curato un linfoma, ora vorrei tornare in tv. Ho rifiutato il Gf vi… -

si dice pronto a tornare in tv dopo il tumore che lo ha colpito un anno fa. Lo racconta lui stesso in una lunga e intensa intervista a Chi: 'Ora sto meglio, ho curato un linfoma alla ...Accorato appello del presentatore che in un intervista racconta il suo decorso con la terribile malattia, e della voglia di riscattarsi sul piccolo schermo.reduce da un tumore alla milza, scoperto un anno ...dopo il linfoma vuole tornare in TV: "Ma la Rai non mi chiama" Il celebre conduttore si è raccontato in una lunga intervista a "Chi". Ha parlato della sua malattia ma anche della sua ...

Giancarlo Magalli, l'appello dopo il tumore: «Ho curato un linfoma, ora vorrei tornare in tv. Ho rifiutato il ilmessaggero.it

Giancarlo Magalli, storico volto della televisione italiana, era stato costretto ad abbandonare gli studi televisivi a causa della malattia: “Non avrei potuto continuare a lavorare nelle condizioni in ...Fu Giancarlo Magalli a notarlo e, infatti, nel 1988 lo fece approdare in Rai. Il successo del conduttore, però, è arrivato grazie a programmi Mediaset come “Sarabanda“, “Matricole & Meteore”, ...