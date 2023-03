Giallini: «Che messaggi deve dare Rocco Schiavone? In altre serie tv le canne se le fanno nella culla» (Di venerdì 31 marzo 2023) Conferenza stampa della quinta serie di Rocco Schiavone il vicequestore interpretato da Marco Giallini. La serie tv non piace alla destra e infatti – come notato e scritto dal Fatto quotidiano – al tavolo della conferenza non c’era alcun dirigente Rai. L’attore ha risposto a qualche domanda in merito. Come riporta Repubblica dice: Di me in Schiavone c’è molto caratterialmente, professionalmente poco. Il segreto di questa serie? È scritta, interpretata e diretta bene. Gli attacchi? Che devo dire, è pure giusto così, la destra attacca. Che messaggio diamo? Ma che messaggio volemo da’? Certo posso capire. E’ la televisione di Stato. Se accendo il televisore di messaggi ce ne sono svariatelli, su Netflix o su ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 marzo 2023) Conferenza stampa della quintadiil vicequestore interpretato da Marco. Latv non piace alla destra e infatti – come notato e scritto dal Fatto quotidiano – al tavolo della conferenza non c’era alcun dirigente Rai. L’attore ha risposto a qualche domanda in merito. Come riporta Repubblica dice: Di me inc’è molto caratterialmente, professionalmente poco. Il segreto di questa? È scritta, interpretata e diretta bene. Gli attacchi? Che devo dire, è pure giusto così, la destra attacca. Cheo diamo? Ma cheo volemo da’? Certo posso capire. E’ la televisione di Stato. Se accendo il televisore dice ne sono svariatelli, su Netflix o su ...

