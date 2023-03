Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : GF VIP, Edoardo Tavassi rischia la squalifica nella finale del 3 aprile? Ecco perché - IsaeChia : #GfVip 7, Edoardo Tavassi dedica dolci parole alla sorella Guendalina: “Lei è più forte di me, io sono più debole…” - novasocialnews : 'Grande Fratello Vip', Tavassi e il rapporto speciale con Guendalina - gossip_t7 : Gf Vip: Edoardo Tavassi, sgarro a Nikita Pelizon. Milena Miconi si ribella | Torresette - Pall_Gonfiato : #GFVIP, #Edoardotavassi e il rapporto con #Guendalinatavassi -

Inoltre ha precisato che avrebbe fatto anche il nome diTavassi se avesse mantenuto il ... Per cominciare ha parlato di questa edizione del GF, ammettendo: 'L'ho seguito molto di più dell'......sempre meno alla finalissima del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 3 aprile 2023 in prima serata su Canale 5 . Tra i finalisti anche Oriana Marzoli che, parlando con il suo amico...... sono sembrate ore particolarmente difficili per Micol Incorvaia nella Casa del GFanche se non ... anche a proposito della sua relazione cone altri argomenti. Di seguito anche alcuni post ...

Gf Vip, Edoardo Tavassi e Alberto De Pisis, sgarro a Nikita Pelizon: Milena Miconi si arrabbia. Cosa è success ilmessaggero.it

“Vi svelo in anteprima il vincitore del Grande Fratello Vip”, ha fatto sapere. “È Edoardo Tavassi”, è convinto. “C’è un perché: non si tratta di un complotto, bensì del fatto che ha un metodo di come ...Classe 1985, romano, Edoardo è fratello della più famosa Guendalina Tavassi, oggi influencer e lei stessa ex concorrente del Gf Vip. Sarà corretto il pronostico di Corona