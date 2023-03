GF Vip, Edoardo Tavassi ammonito da Signorini: intervento a sorpresa. VIDEO (Di venerdì 31 marzo 2023) A due giorni dalla finale del GF Vip, Alfonso Signorini è stato costretto ad intervenire. Il padrone di casa del reality show si è collegato a sorpresa con la Casa del GF Vip per rimproverare un concorrente: Edoardo Tavassi è stato ammonito. Per lui si tratta della seconda ammonizione dopo la sfuriata di qualche settimana fa mentre giocava a biliardo con Luca Onestini. Il romano si è reso protagonista di una lite con Micol. Dopo avere iniziato un gioco con i loro compagni, la Vippona è rimasta molto male per il fatto che il suo compagno non sapeva rispondere a varie domande riguardanti la sua persona. Questo ha dato inizio ad un confronto piuttosto acceso che si è consumato nel Van del Grande Fratello Vip. Cercando di non farsi sentire dai microfoni, Edoardo Tavassi ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 marzo 2023) A due giorni dalla finale del GF Vip, Alfonsoè stato costretto ad intervenire. Il padrone di casa del reality show si è collegato acon la Casa del GF Vip per rimproverare un concorrente:è stato. Per lui si tratta della seconda ammonizione dopo la sfuriata di qualche settimana fa mentre giocava a biliardo con Luca Onestini. Il romano si è reso protagonista di una lite con Micol. Dopo avere iniziato un gioco con i loro compagni, la Vippona è rimasta molto male per il fatto che il suo compagno non sapeva rispondere a varie domande riguardanti la sua persona. Questo ha dato inizio ad un confronto piuttosto acceso che si è consumato nel Van del Grande Fratello Vip. Cercando di non farsi sentire dai microfoni,...

