GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese si sono incontrati dopo l’eliminazione?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 31 marzo 2023) Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip 7, i due ex concorrentihanno instaurato un’amicizia solida e sincera – seppure iniziata come un flirt – ma Edoardo Donnamaria, fidanzato della schermitrice, non ha mai visto di buon occhio l’hair-stylist e spesso ha sfornato qualche scenata di gelosia. Ora che il loro percorso nella Casa del reality show è terminato, i fans si chiedono se i due ex vipponi sirivisti e se continueranno a frequentarsi anche nella vita di tutti i giorni. GF Vip 7,fuori dalla Casa Edoardo Donnamaria sulla relazione trail GF VIP In un’intervista ...