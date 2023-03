Gf Vip 7, Alfonso Signorini in diretta redarguisce Edoardo Tavassi per il litigio con Micol Incorvaia (Video) (Di venerdì 31 marzo 2023) Lunedì sera andrà in onda la finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. In attesa dell’atto conclusivo, nel daytime appena terminato il conduttore ha aperto un collegamento con i suoi sette “vipponi”, spronandoli a godersi gli ultimi giorni nella Casa. In ultimo, ha congedato tutti i finalisti, ad eccezione di Edoardo Tavassi, che è quindi rimasto in Confessionale. Al fratello di Guendalina Tavassi, il direttore di Chi ha riservato un monito alla luce delle sue recenti esternazioni durante un litigio con la fidanzata Micol Incorvaia. Di recente, infatti, Edoardo è rimasto deluso dal comportamento della Incorvaia. Durante un ... Leggi su isaechia (Di venerdì 31 marzo 2023) Lunedì sera andrà in onda la finale della settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da. In attesa dell’atto conclusivo, nel daytime appena terminato il conduttore ha aperto un collegamento con i suoi sette “vipponi”, spronandoli a godersi gli ultimi giorni nella Casa. In ultimo, ha congedato tutti i finalisti, ad eccezione di, che è quindi rimasto in Confessionale. Al fratello di Guendalina, il direttore di Chi ha riservato un monito alla luce delle sue recenti esternazioni durante uncon la fidanzata. Di recente, infatti,è rimasto deluso dal comportamento della. Durante un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Alfonso Signorini in diretta redarguisce Edoardo Tavassi per il litigio con Micol Incorvaia (Video) Il V… - Maryjun76 : @sogniciavarrini Ah si, credici...?? nessuno li dentro è comume come pensi,ex vip partecipanti anche di altre edizio… - sbafo3 : #GFvip Signorini sceglie Vip che non sanno neanche dove abitano loro figurati la Geografia (Alfonso i Vip sono altri non 4 maleducati) - infoitcultura : Gf Vip, Alfonso non l'ha potuto evitare: trapela il nome del vincitore - webmagazine24 : Manca meno di una settimana alla conclusione del Gf Vip 7. La finalissima del reality condotto da Alfonso Signorini… -