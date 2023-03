George Clooney, il retroscena inedito sulla moglie Amal: ecco cosa lo ha spinto a sposarla (Di venerdì 31 marzo 2023) Per anni “scapolo d’oro”, aveva dichiarato che non si sarebbe mai sposato. cosa gli ha fatto cambiare idea? Chissà quante donne avrebbero fatto carte false per poter essere al posto di Amal. Probabilmente tutte. Da sempre, infatti, George Clooney è uno degli uomini più desiderati del pianeta. Un vero e proprio sex symbol. ecco cosa lo ha convinto a sposare l’attuale moglie. La carriera di George Clooney foto: Ansa – grantennistoscanaSono lontani i tempi di “E.R. – Medici in prima linea”, serie televisiva che lanciò George Clooney sulla scena mondiale. In quel prodotto, dal 1994 al 1999, ha interpretato il dottor Doug Ross. E’ solo l’inizio di una straordinaria e fulgida carriera, in ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 31 marzo 2023) Per anni “scapolo d’oro”, aveva dichiarato che non si sarebbe mai sposato.gli ha fatto cambiare idea? Chissà quante donne avrebbero fatto carte false per poter essere al posto di. Probabilmente tutte. Da sempre, infatti,è uno degli uomini più desiderati del pianeta. Un vero e proprio sex symbol.lo ha convinto a sposare l’attuale. La carriera difoto: Ansa – grantennistoscanaSono lontani i tempi di “E.R. – Medici in prima linea”, serie televisiva che lanciòscena mondiale. In quel prodotto, dal 1994 al 1999, ha interpretato il dottor Doug Ross. E’ solo l’inizio di una straordinaria e fulgida carriera, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FalangaGiovanna : @ultimora_pol Mi aspetto George Clooney o Patrick Dempsey al pronto soccorso - delfino234 : @Ferula18 mettici anche George Clooney in E.R e siamo al completo. - darcyschastain : Una fancam che racchiude la potenza di george clooney e julia roberts insieme. Può salvare vite - gioluc70 : @fanpage A Como attualmente solo George Clooney e pochi altri se lo possono permettere - ivaal22percento : George Clooney raga,ditemi che volete ma per me è un cesso a pedali -