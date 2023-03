Geografia? “una materia trascurata, bistrattata, lasciata a marcire. Si viaggia con il navigatore senza sapere dove ci si trovi”. INTERVISTA alla prof.ssa Cubelli (Di venerdì 31 marzo 2023) Altro che Cenerentola, la Geografia è importante e ai ragazzi piace molto. Purtroppo la riforma Gelmini ha ridotto l’insegnamento della materia, eliminandolo in molte classi dei vari istituti e oggi per viaggiare si usa il navigatore senza sapere tante volte dove ci si trovi. E’ questa la sintesi di un malumore diffuso che serpeggia da tempo tra gli insegnanti della Geografia, specie dopo la Riforma Gelmini, che ha tagliato tante cattedre. Eppure s’è registrato nei giorni scorsi un grandissimo entusiasmo tra gli studenti di scuole di tutta Italia, in occasione dei Campionati italiani della Geografia per le superiori. La competizione 2023, svolta in Toscana e culminata il 24 marzo scorso presso i locali dell’I.I.S. ... Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 marzo 2023) Altro che Cenerentola, laè importante e ai ragazzi piace molto. Purtroppo la riforma Gelmini ha ridotto l’insegnamento della, eliminandolo in molte classi dei vari istituti e oggi perre si usa iltante volteci si. E’ questa la sintesi di un malumore diffuso che serpeggia da tempo tra gli insegnanti della, specie dopo la Riforma Gelmini, che ha tagliato tante cattedre. Eppure s’è registrato nei giorni scorsi un grandissimo entusiasmo tra gli studenti di scuole di tutta Italia, in occasione dei Campionati italiani dellaper le superiori. La competizione 2023, svolta in Toscana e culminata il 24 marzo scorso presso i locali dell’I.I.S. ...

