Genoa-Reggina | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alegenoatw : ??? MATCHDAY ?? Genoa-Reggina, tutte le informazioni pre-partita ?? - buoncalcio : #RassegnaStampa del 31 Marzo, le probabili formazioni di #GenoaReggina -

- VfL Bochum CALCIO - LIGUE 1 21:00 Marsiglia - Montpellier CALCIO - SERIE B 20:30BASKET - EUROLEAGUE 18:00 algiris - Valencia 18:00 Bayern - Monaco 19:30 Olympiacos - Panathinaikos ...: Colombi, Cionek, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian (Crisetig), Majer, Hernani; Rivas, Strelec, Menez. All. Inzaghi CONTINUA A LEGGERE SU CITYNOWDa una parte una squadra in serie utile da dicembre, dall'altra una che, nonostante la crisi, vede ancora vicine le posizioni che contano.è a tutti gli effetti uno scontro ad alta quota, con vista sulla promozione in A. Gli uomini di Gilardino hanno consolidato il secondo posto, ma una sconfitta potrebbe permettere alle ...

Genoa-Reggina, la probabile amaranto: Inzaghi ha le ultime ore per valutare le scelte TuttoReggina.com

Questa sera il Genoa sarà impegnato contro la Reggina nell'anticipo di Serie B per la 31esima giornata. Una partita che potrebbe avvicinare il Grifone ancora di più alla prima posizione in classifica ...Ritorna il campionato di serie B dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. La trentunesima giornata parte con Genoa-Reggina, in programma dalle ore 20.30.