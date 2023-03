Genoa-Reggina, le formazioni ufficiali: Inzaghi senza 9, Gilardino con bomber Coda (Di venerdì 31 marzo 2023) Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Reggina, big match che apre la giornata in Serie B: Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dr... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023) Di seguito ledi, big match che apre la giornata in Serie B:(3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dr...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lega_B : Sfida tra numeri 9 in panchina ?? Pronti a vivere la grande sfida tra Genoa e Reggina ?? #SerieBKT - TUTTOB1 : Serie B, Genoa-Reggina: le formazioni ufficiali - sportzonagoal : ANDIAMO IN A...!!! DIRETTA LIVE GENOA-REGGINA in telecronaca STREAMINGtv... - psb_original : Genoa-Reggina, le fomazioni ufficiali: confermato Coda, Menez-Strelec per Inzaghi #SerieB - psb_original : Genoa-Reggina, le fomazioni ufficiali: confermato Coda, anche Strelec c'è #SerieB -