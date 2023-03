Genoa-Reggina, Gila sfida l’amico Inzaghi (Di venerdì 31 marzo 2023) Questa sera torna in campo la Serie B e lo fa col primo anticipo tra Genoa e Reggina con Gilardino che sfida l’amico Inzaghi Questa sera torna in campo la Serie B e lo fa col primo anticipo tra Genoa e Reggina con Gilardino che sfida l’amico Inzaghi. Partita d’alta quota con i rossoblù pronti a spiccare il volo verso la Serie A, mentre i calabresi devono ritrovarsi dopo le sette sconfitte nelle ultime otto partite. LE PROBABILI FORMAZIONI Genoa: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Criscito, Gudmundsson, Coda. All. Gilardino Reggina: Colombi, Cionek, Camporese, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Majer, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Questa sera torna in campo la Serie B e lo fa col primo anticipo traconrdino cheQuesta sera torna in campo la Serie B e lo fa col primo anticipo traconrdino che. Partita d’alta quota con i rossoblù pronti a spiccare il volo verso la Serie A, mentre i calabresi devono ritrovarsi dopo le sette sconfitte nelle ultime otto partite. LE PROBABILI FORMAZIONI: Martinez, Bani, Vogliacco, Dragusin, Sabelli, Sturaro, Badelj, Strootman, Criscito, Gudmundsson, Coda. All.rdino: Colombi, Cionek, Camporese, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Majer, ...

