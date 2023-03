Genoa-Reggina 1-0: il tabellino (Di venerdì 31 marzo 2023) Genoa-Reggina 1-0 (primo tempo 1-0) Marcatori: 36’ pt Coda (G) Assist: 36’ pt Sturaro (G) Genoa (3-5-2): Martinez; Bani (12’ pt I... Leggi su calciomercato (Di venerdì 31 marzo 2023)1-0 (primo tempo 1-0) Marcatori: 36’ pt Coda (G) Assist: 36’ pt Sturaro (G)(3-5-2): Martinez; Bani (12’ pt I...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lega_B : Occhi puntati su Genoa ?? Reggina La #SerieBKT torna in campo e lo fa con l’anticipo di lusso in programma al Luig… - Lega_B : Sfida tra numeri 9 in panchina ?? Pronti a vivere la grande sfida tra Genoa e Reggina ?? #SerieBKT - sportli26181512 : #SerieB, #Genoa-#Reggina 1-0: #Gilardino vola a -3. #Inzaghi, la crisi continua: Nell'anticipo della 31ª giornata,… - EmanuelaMortari : La parata di Martinez è stata strepitosa #genoareggina - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE B - Genoa-Reggina 1-0, decisivo il gol di Coda -