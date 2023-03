Genoa-Reggina 1-0, basta Coda al Grifone: vetta a soli tre punti (Di venerdì 31 marzo 2023) Il Genoa batte la Reggina per 1-0 nell’anticipo del venerdì di Serie B. E ora i rossoblù sono a tre punti dalla vetta Continua a vincere il Genoa, a cui basta la rete messa a segna da Coda nel primo tempo per regolare la Reggina a Marassi. Rossoblù che aprono la 31esima giornata di Serie B vincendo e convincendo, portandosi così a quota 59, a sole tre distanze dalla vetta occupata dal Frosinone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Ilbatte laper 1-0 nell’anticipo del venerdì di Serie B. E ora i rossoblù sono a tredallaContinua a vincere il, a cuila rete messa a segna danel primo tempo per regolare laa Marassi. Rossoblù che aprono la 31esima giornata di Serie B vincendo e convincendo, portandosi così a quota 59, a sole tre distanze dallaoccupata dal Frosinone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

