Gelo tra Schlein e Conte | in Friuli alleanza di facciata La dem in imbarazzo | “Ah | viene anche lui?”

«Ah, viene qui anche lui? Non sapevo, ma idealmente siamo insieme». Schlein e Conte, è Gelo. Alleati ma distanti. Sono andati entrambi in Friuli Venezia Giulia per la campagna elettorale, ma senza alcuna iniziativa comune benché in coalizione alle regionali. Ieri la segretaria del Pd aveva detto di essere "felicissima" per l'alleanza nella regione spiegando però che ogni intesa si fa, solo se c'è "un progetto condiviso", nulla è precostituito. E oggi anche Conte si mostra altrettanto cauto: "Il Friuli laboratorio per l'alleanza con il Pd? Noi questi laboratori li teniamo sempre aperti laddove ci sono le condizioni ovvero dove c'è l'opportunità di condividere obiettivi politici chiari.

