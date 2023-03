GdS – Inter, il Chelsea mette nel mirino Onana: 40 milioni più due giocatori (Di venerdì 31 marzo 2023) Onana obiettivo di mercato del Chelsea Nonostante sia arrivato da poco a Milano, André Onana ha acceso su di sè i riflettori delle squadre europee. Tra questa quella che sembra mostrare maggiore Interesse è sicuramente il Chelsea, come riportato anche quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport. “All’Inter non hanno ancora ricevuto proposte concrete, ma sanno bene il mondo che si muove alle spalle. Il Chelsea cambierà portiere d’estate, saluterà Edouard Mendy, e in una rosa ristrettissima di nomi ha messo in cima l’Interista. Il capo osservatori era a Oporto per la sfida tra i due che Potter segue con più voracità. Lo stesso André e il portoghese Diogo Costa, in grande ascesa con Conceiçao. Quella sera il camerunese ha vinto il duello e sarà seguito ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 31 marzo 2023)obiettivo di mercato delNonostante sia arrivato da poco a Milano, Andréha acceso su di sè i riflettori delle squadre europee. Tra questa quella che sembra mostrare maggioreesse è sicuramente il, come riportato anche quest’oggi dalla Gazzetta dello Sport. “All’non hanno ancora ricevuto proposte concrete, ma sanno bene il mondo che si muove alle spalle. Ilcambierà portiere d’estate, saluterà Edouard Mendy, e in una rosa ristrettissima di nomi ha messo in cima l’ista. Il capo osservatori era a Oporto per la sfida tra i due che Potter segue con più voracità. Lo stesso André e il portoghese Diogo Costa, in grande ascesa con Conceiçao. Quella sera il camerunese ha vinto il duello e sarà seguito ...

