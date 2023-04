Gattone (Di venerdì 31 marzo 2023) Lui è l’idolo dei social. Io sui social sono uno sconosciuto. Il suo nome compare in decine di siti. Il mio in nessuno. Innumerevoli i video su Youtube di cui lui è protagonista. Su di me nemmeno un fotogramma. Lui è (nome di fantasia), mascotte di una famosa squadra di calcio del nord. Io sono Gennaro (nome reale), ex cameriere, ex venditore di automobili, ex di mille altri lavori, aspirante attore. Lui è una celebrità. Io il suo anonimo ripieno. L’essere umano che, felinopellicciato, durante le partite casalinghe del club, dal tartan dello stadio incita i tifosi, agitando le zampe al ritmo di inni e cori. Naturalmente non sono l’unico ad impersonare : tra partite ed eventi benefici, ad alternarci siamo almeno quattro o cinque. Il gesto di indossare quella maschera mi costringe ogni volta a fare i conti con la mia personale inconsistenza: 38 anni di vita, zero traguardi ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 31 marzo 2023) Lui è l’idolo dei social. Io sui social sono uno sconosciuto. Il suo nome compare in decine di siti. Il mio in nessuno. Innumerevoli i video su Youtube di cui lui è protagonista. Su di me nemmeno un fotogramma. Lui è (nome di fantasia), mascotte di una famosa squadra di calcio del nord. Io sono Gennaro (nome reale), ex cameriere, ex venditore di automobili, ex di mille altri lavori, aspirante attore. Lui è una celebrità. Io il suo anonimo ripieno. L’essere umano che, felinopellicciato, durante le partite casalinghe del club, dal tartan dello stadio incita i tifosi, agitando le zampe al ritmo di inni e cori. Naturalmente non sono l’unico ad impersonare : tra partite ed eventi benefici, ad alternarci siamo almeno quattro o cinque. Il gesto di indossare quella maschera mi costringe ogni volta a fare i conti con la mia personale inconsistenza: 38 anni di vita, zero traguardi ...

