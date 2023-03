Gasparin | “Il Napoli è la dimostrazione che il valore delle idee sovrasta il potere dei soldi”

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 31 marzo 2023) A Radio CRC, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete'', è intervenuto Sergio, dirigente sportivo. Queste le sue parole: “Ilvincerà meritatamente il titolo. 71 punti è un risultato straordinario ed il merito è di tutti, con la guida straordinaria di Giuntoli e Spalletti. -dichiara- Questo risultato non è mai stato messo in bilico dall’inizio della stagione e la squadra ha dimostrato di meritarlo questo primato. Ilsul piano della sana programmazione non ha seguito la piazza. -prosegue Gaspèarin - È indiscutibile che i tifosi ragionano in termini di notorietà del giocatore prima di indossare la maglia, qui invece si è cercata la qualità. Resistere agli umori della piazza è una componente importante, sono arrivati nomi non altisonanti rispetto alla caratura precedente, ...