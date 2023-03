Garante privacy contro ChatGPT: raccolta illecita dati personali (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Autorità Garante della privacy contro ChatGPT: l'accusa è di raccolta illecita di dati personali, per questo il Garante ha disposto la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani e ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 marzo 2023) L'Autoritàdella: l'accusa è didi, per questo ilha disposto la limitazione del trattamento deidegli utenti italiani e ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloFoa : Di solito le authority arrivano con anni di ritardo, in questo caso il #Garante della privacy si muove con straordi… - putino : Lo stavate dicendo ieri come battuta. Ma oggi è diventato realtà: il Garante della Privacy ha bloccato ChatGPT in I… - TgLa7 : #Privacy: Raccolta illecita dati, #Garante blocca #ChatGPT - ILuberti : RT @ilmanifesto: Stop #ChatGPT in Italia. Raccolta illecita di dati personali e assenza di sistemi per la verifica dell’età dei minori le… - carseri : RT @lvogruppo: ?????? Breaking: Il Garante della Privacy dispone il blocco immediato di ChatGPT in Italia “Stop a ChatGPT finché non rispette… -