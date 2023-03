Garante della Privacy contro ChatGPT: “non rispetta la sicurezza dei dati personali” (Di venerdì 31 marzo 2023) Garante della Privacy contro ChatGPT: “la società americana OpenAI non rispetta la sicurezza dei dati personali” Stop a ChatGPT finché non rispetterà la disciplina Privacy. Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L’Autorità ha contestualmente aperto un’istruttoria. ChatGPT, il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, lo scorso 20 ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023): “la società americana OpenAI nonladei” Stop afinché non rispetterà la disciplina. Ilper la protezione deiha disposto, con effetto immediato, la limitazione provvisoria del trattamento deidegli utenti italiani nei confronti di OpenAI, la società statunitense che ha sviluppato e gestisce la piattaforma. L’Autorità ha contestualmente aperto un’istruttoria., il più noto tra i software di intelligenza artificiale relazionale in grado di simulare ed elaborare le conversazioni umane, lo scorso 20 ...

