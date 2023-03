Gamberi aglio e rosmarino gratinati al forno | spettacolari!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 31 marzo 2023) Isono un piatto di pesce semplicissimo e aromatico, ma raffinatissimo. Perfetto per una cena informale con gli amici di sempre, questo secondo li incanterà con la sua semplice golosità. Il presupposto imprescindibile per una resa davvero spettacolare resta sempre e comunque la scelta degli ingredienti: meno solo, maggiore deve essere la loro qualità. Scegliete solo pesce freschissimo e da filiera controllata. Realizzate un letto di limone a fettine, spolveratelo contritato e, adagiate i crostacei e cuoceteli in. Potete togliere o meno il carapace, a seconda dei vostri personalissimi gusti. E se preferite una cottura più rapida, potete servirvi della padella. Irroratela con un filo di olio extravergine d’oliva e arrostite i gamberetti, ...