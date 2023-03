Galtier | «Mbappé capitano della Francia? Al PSG non c’è motivo di cambiare Marquinos…»

(Di venerdì 31 marzo 2023) Christophe, allenatore del PSG, ha commentato in conferenza stampa la promozione adi Kylianin nazionale Christophe, allenatore del PSG, ha commentato in conferenza stampa la promozione adi Kylianin nazionale. PAROLE – «Mi sono congratulato con Kylian per la sua promozione in Nazionale. Penso che sia una buona scelta, la scelta giusta. Al PSG ci sono Marquinhos e diversi vice-capitani. Kylian è uno di loro. Non c’èdiMarquinhos». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Attraversando il Canale della Manica e giungendo in Francia, il destino di Christophesembra essere segnato : la sconfitta con l'Olympique Marsiglia per 2 - 1 nel Classique che portò all'...Attenti anche al Psg , che il prossimo anno potrebbe non confermare Christophedopo il flop in Champions League (secondo posto nel girone dietro al Benfica, costato l'accoppiamento agli ...Che continua a esserci, come ha ammesso l'allenatore del Psg ,, ma il Psg si sta seriamente ... ma anche di Sergio Ramos e: " Stiamo lavorando affinché rimangano a Parigi. Non ...