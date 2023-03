Galassie – Come nasce un ammasso, studio italiano (Di venerdì 31 marzo 2023) Visto per la prima volta Come nasce un ammasso di Galassie – studio dell’università di Trieste – Un team di astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), guidato da Luca Di Mascolo dell’Università di Trieste ha osservato per la prima volta le fasi iniziali di formazione di un ammasso di Galassie. Lo studio, pubblicato su Nature, ha investigato il protoammasso associato alla galassia Spiderweb, così chiamata perché ricorda un gigantesco ragno cosmico intento a divorare Galassie più piccole. Gli ammassi di Galassie sono le strutture cosmiche gravitazionalmente legate più grandi dell’universo e, Come suggerisce il nome, contengono fino a diverse migliaia di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 marzo 2023) Visto per la prima voltaundidell’università di Trieste – Un team di astronomi dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), guidato da Luca Di Mascolo dell’Università di Trieste ha osservato per la prima volta le fasi iniziali di formazione di undi. Lo, pubblicato su Nature, ha investigato il protoassociato alla galassia Spiderweb, così chiamata perché ricorda un gigantesco ragno cosmico intento a divorarepiù piccole. Gli ammassi disono le strutture cosmiche gravitazionalmente legate più grandi dell’universo e,suggerisce il nome, contengono fino a diverse migliaia di ...

