Gaeta l’ITS Academy Fondazione Caboto partecipa all’Argentario al “Captain’s Day”

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 31 marzo 2023)Giovannidistando in questi giorni al “Day”. Organizzato da Italian Yatch Masters presso l’Argentario Golf & Wellness Resort, il giorno dei Capitani mira a favorire l’incontro degli operatori del mondo dello Yatchting. Capitani di oggi come pure i capitani del domani. In questo contestoL'articolo Temporeale Quotidiano.