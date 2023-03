Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Gaeta / Giornata Mondiale dell’Autismo, Comune aderisce all’evento internazionale “Light it up Blue” - GaetaNews24 : Giornata di prevenzione gratuita dell'udito, l'iniziativa promossa dal Comune di Gaeta. - News_24it : Nella giornata di ieri, i Dirigenti i Commissariati di P.S. di Gaeta e Formia, Dr. Michele Pota e Dr. Aurelio Metel… -

Benevento . La quintadi ritorno del campionato di serie B vedrà la Pallamano Benevento di scena sul campo dell'... Attualmente i giallorossi sono secondi a due punti dalla Polisportiva, ......al presidente Musolino che dalle parole è passato ai fatti CIVITAVECCHIA - Lunedì sarà una... Simili tentativo è stato promosso da alcuni politici locali diche lamentano la mancanza di ...... si terrà nelladi lunedì 3 aprile a partire dalle ore 11.15, presso la Tasting Area ... Lazio 2° Classificato " Verde Mare dell'azienda Cosmo di Russo di(Lt), Lazio 3° ...

I risultati della ventesima giornata del campionato di Seconda ... Tutto Golfo

L’ultimo giorno si percorre la strada fra Sperlonga e Gaeta, con possibilità eventuale di proseguire ulteriormente per Formia e, da qui, imbarcarsi per Ventotene per una giornata di trekking. Anche ...Con l'infrasettimanale torna anche il girone B di Eccellenza Lazio, che si avvia verso le battute finali delle corse playoff e retrocessione. Proprio per la corsa playoff c'è il big match del posticip ...