Gabriele Borsato | esce ‘Online’ | il nuovo singolo del cantautore veneto

(Di venerdì 31 marzo 2023) foto di Enrico MenegonVENEZIA – Torna , disponibile su tutte le piattaforme streaming. “Online” è un pezzo spiazzante, in ogni senso. A livello di testo, è serio e amaramente ironico. La forza di questo brano è infatti nei contrasti, un arrangiamento per archi meraviglioso con questo testo lascia a bocca aperta. È ironia? Sta scherzando? Farà la battuta? E invece si resta su questo filo del rasoio, per poi chiedersi: “Ma quando sono stato io ad aggiornare in continuazione WhatsApp per vedere se lei era online?”. E d’improvviso, quello che sembrava uno scherzo diventa, anche per l’ascoltatore, un momento di introspezione, un vedersi da fuori davanti a uno schermo, ossessionato. E questa è magia, riuscire a trovare un equilibrio del genere e quasi impossibile. Mace l’ha fatta (recensione di Alessandro Loconsole per HelpMusic). L'articolo L'Opinionista.