Futuro roseo per gli smartphone pieghevoli di Samsung (Di venerdì 31 marzo 2023) L’International Data Corporation (IDC) ha previsto un certo aumento delle spedizioni di telefoni pieghevoli nei prossimi anni. Le ultime proiezioni di IDC hanno mostrato che la spedizione globale di telefoni pieghevoli raggiungerà i 21,4 milioni di unità entro il 2023, rappresentando un impressionante aumento del 50% rispetto alla stima del 2022, che è stata di 14,2 milioni di unità. Come riportato da “SamMobile“, è interessante notare che le previsioni migliorano ancora: la proiezione stima, inoltre, che le spedizioni di telefoni pieghevoli raggiungeranno l’incredibile cifra di 48,1 milioni di unità entro il 2027, con un tasso di crescita annuale composto del 27,6% tra il 2022 e il 2027. Al contrario, si prevede che gli smartphone standard raggiungeranno 1322,9 milioni di unità entro il 2027, segnando un tasso di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 marzo 2023) L’International Data Corporation (IDC) ha previsto un certo aumento delle spedizioni di telefoninei prossimi anni. Le ultime proiezioni di IDC hanno mostrato che la spedizione globale di telefoniraggiungerà i 21,4 milioni di unità entro il 2023, rappresentando un impressionante aumento del 50% rispetto alla stima del 2022, che è stata di 14,2 milioni di unità. Come riportato da “SamMobile“, è interessante notare che le previsioni migliorano ancora: la proiezione stima, inoltre, che le spedizioni di telefoniraggiungeranno l’incredibile cifra di 48,1 milioni di unità entro il 2027, con un tasso di crescita annuale composto del 27,6% tra il 2022 e il 2027. Al contrario, si prevede che glistandard raggiungeranno 1322,9 milioni di unità entro il 2027, segnando un tasso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Q17ITALY : @Bayern3456 @ugom65 @putino Futuro roseo...ahhahahahahahaha. Senza materie prime, con le banche al collasso, e gli… - Bayern3456 : @Q17ITALY @ugom65 @putino No, non poteva stare tranquilla con un criminale ai suoi confini senza la garanzia della… - gas_lerner : @Cazzaccimiei1 @titi_il Esperti di lavaggio culi di vecchi, medici specializzati in gerontologia, fisioterapisti, p… - aleoutline : @g_sangiuliano @thetimes @GiorgiaMeloni Ha per caso una batteria di pentole in acciaio 18 10 in promo? Vedo un futu… - Giusy178137351 : RT @Ali18Maggio: Notte piccola con questa foto il tuo sguardo rivolto all'insù ad immaginare un futuro roseo e io te lo auguro. Passa una n… -